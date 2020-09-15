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رياضة

عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الإسماعيلي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:20 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب
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محمد رشاد
أعلن عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة النادى الإسماعيلى فى الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز .

ويستضيف استاد الاسماعيلية، مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما فاز ذئاب الجبل على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: فى حراسة المرمى محمود أبو السعود، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، كريم مصطفى، حسن الشامى، محمد مجلى، أحمد الشيمى، معروف يوسف، لويس إدوارد، سيف الجزيرى.
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