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رياضة

مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك لبحث أزمة اختفاء كارتيرون

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:20 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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القسم الرياضي
عقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الاول لبحث أزمة طلب المدير الفني باتريس كارتيرون الرحيل عن تدريب النادي.

وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار   الرحيل وفسخ العقد.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن كارتيرون لم يقم بقيادة تدريب الفريق اليوم استعدادا للقاء اسوان المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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