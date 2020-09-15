مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك لبحث أزمة اختفاء كارتيرون

وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.



