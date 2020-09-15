أزمة في الزمالك.. استقالة أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق

استقال أحمد عبدالرؤوف مدرب نادي الزمالك، من تدريب الفريق بشكل رسمي منذ قليل، رافضًا الاستمرار داخل النادي الأبيض.





ولم يتردد المستشار مرتضى منصور في قبول استقالة عبد الرؤوف، الذي لم يبد أي أسباب لتقديم استقالته والرحيل عن النادي بشكل مفاجئ.





جاء ذلك عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بعد حدوث خلاف في وقت المران الرئيسي للفريق.





وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن كارتيرون لم يقم بقيادة تدريب الفريق اليوم استعدادا للقاء اسوان المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



