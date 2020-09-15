انحدار في الدراما.. أسامة هيكل: سنطلق مبادرة لعلاج أزمة خلل منظومة القيم.. فيديو

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه هناك انحدار كبير في القيم المعروضة في الدراما والمسلسلات.
وأضاف أسامة هيكل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" خلال الـ عاما الماضية اصبح هناك انتشار العشوائيات والدولة المصرية تعمل على مكافحة العشوائيات في الوقت الحالي والعمل على معالجة انحدار القيم والأخلاق".
وتابع أسامة هيكل:" منظومة القيم والأخلاق يتأسس عليها الأمن القومي للدولة المصرية"، مضيفا:" سنطلق مبادرة لعلاج أزمة الخلل الأخلاقي و منظومة القيم".
وأكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية للخروج برؤية استراتيجية تعظم الإيجابيات في الشخصية المصرية وتعالج السلبيات للاقتراب أكثر من وضع الرؤية الاستراتيجية مع كل اجتماع بانضمام وزارات وجهات جديدة لمبادرة "الشخصية المصرية ٢٠٣٠".