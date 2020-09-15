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محافظ الشرقية يزف بشرى سارة للمتقدمين للتصالح .. فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:39 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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البهي عمرو
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه قام باتخاذ بعض الإجراءات للتسهيل على المواطنين فى عملية التصالح الخاصة بـ مخالفات البناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث، تقديم الإعلامي سيد على، أنهم يعملون أيام الجمعة والسبت، وهناك امتداد لـ ساعات العمل لاستقبال المواطنين.

وأشار إلى أن المواطن من الممكن أن يتقدم للتصالح بصورة البطاقة الشخصية.

ولفت إلى أنهم قرر عمل تخفيض بقيمة 20% على المخالفات، وكشف أن أعلى سعر للتصالح فى المحافظة يصل لـ 700 جنيه.

وأوضح أن هناك 70 ألف مواطن تقدموا للتصالح، بنسبة 35 % وأكد أنه يأمل فى أن يتقدم الجميع للتصالح قبل 30 من الشهر الحالي.

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