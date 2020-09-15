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التنمية المحلية: المنوفية أكثر محافظات الجمهورية في طلبات التصالح و20 ألف طلب في القاهرة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:59 م
طلبات التصالح
طلبات التصالح
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عادل نصار
كشف خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم التنمية المحلية، أخر تطورات ملف التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن محافظة المنوفية تتصدر المشهد بـ 147 الف طلب تصالح، متابعا انه تليها محافظة البحيرة ويليها محافظة القليوبية 117 الف طلب تصالح، و20 ألف طلب تصالح في القاهرة.


وتابع خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم التنمية المحلية، أن محافظة القاهرة ترتيبها رقم 3 بين المحافظات المصرية والتي تتقدم لطلبات التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن كل الأموال التي سيتم الحصول عليها من التصالح سيتم صرفها في خدمات للمحافظات المختلفة.
وأكمل أن الحصيلة كلها ستكون عائد يعود للمواطن في خدمات صحة وتعليم ومياة أمنة وطرق جيدة وغيرها.
 
وتابع خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم التنمية المحلية، أن تم اعداد خيام أمام مراكز التكنولوجية بسبب زيادة أعداد المتقدمين للتصالح، لافتا إلى أن تخفيض رسوم التصالح ساعد على اقبال المواطنين على تقنين أوضاعهم.

وأكد أن هناك تعليمات واضحة للأحياء بعمل كل طلبات التصالح للمواطنين وعدم الاغلاق إلا بعد الانتهاء من أي طلب للمواطنين المتزاحمينعلى المراكز المختلفة لتقديم التصالح.

وكشف خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم التنمية المحلية، عن أن عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين في المحافظات بلغت مليون 200 ألف طلب.

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