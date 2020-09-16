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تعليم

آخر فرصة لقبول تظلمات طلاب الدور الثاني للثانوية العامة .. غدا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن موعد انتهاء قبول تظلمات الطلاب المتضررين من نتائجهم بإمتحانات الدور الثانى غدا الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020.

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وقال نائب وزير التربية والتعليم : لن يستفيد من تظلمه إلا الطالب المتقدم لامتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية أو الطالب الراسب فقط.

وكانت قد أوضحت الوزارة أن إجمالى عدد الكراسات التي استفادت من التقدم بتظلم للدور الأول هي (33159) كراسة .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن إجمالى عدد الكراسات التى تم تقديرها بجميع القطاعات قبل إعلان نتيجة الدور الأول لجميع الطلاب المتقدمين  وصل إلى (8004000) كراسة مما يدل على أن نسبة تعديل الدرجات بلغت (%0.4) من إجمالي عدد الكراسات التى تم تقديرها .
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