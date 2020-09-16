آخر فرصة لقبول تظلمات طلاب الدور الثاني للثانوية العامة .. غدا

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن موعد انتهاء قبول تظلمات الطلاب المتضررين من نتائجهم بإمتحانات الدور الثانى غدا الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020.





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وقال نائب وزير التربية والتعليم : لن يستفيد من تظلمه إلا الطالب المتقدم لامتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية أو الطالب الراسب فقط.



