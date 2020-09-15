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رياضة

سلة 2011 الأصفر بنات يواصلن الاستعدادات القوية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:21 م
سلة بنات سموحة
سلة بنات سموحة
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حسام الحارتي
يواصل فريق نادي سموحة لكرة السلة مواليد 2011 (الأصفر) بقيادة الكابتن محمود علي استعداداته القوية لخوض الموسم الجديد وواصل الفريق تدريباته القوية وظهرت البنات بمستوى مبشر بموسم قوي.

يضم الفريق النجمات: خديجه محمود وشذى صلاح ولي لي حسام وفريدة محمد ويارا حاتم ومريم هيثم وديمه أحمد وملك وليد وزينه عمرو وفريدة عبد المجيد ولي لي حسام احمد وجودي وليد وفاطمه حامد وجميله محمد وريهام عزت ودارين اسلام وليلي ابراهيم ولانا محمد وجيداء اسلام وفريدة صلاح وفيروز نوح.

بينما يضم الجهاز الفني الكابتن محمود علي مدرب والكابتن أحمد واعر إداري والكابتن نعمه محمود عبد الرحمن المدير الإداري لقطاع الناشئين والبراعم تحت إشراف الكابتن أيمن إبراهيم المشرف الفني لقطاع الناشئين والبراعم والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.
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