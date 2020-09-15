انفصال كاردي بي عن زوجها offset

اعلنت مغنية الراب الامريكية كاردي بي انفصالها عن زوجها المغني الشهير offset ، مؤكدة ان علاقتهما تدهورت للغاية واصبحت الحياة لا تطاق.



وقالت كاردي بي بحسب ما جاء في موقع Et الاجنبي ان حياتها مع offset اصبحت مليئة بالدراما ، مشيرة الى ان الناس طوال الوقت يطلقون عليها الشائعات عنها وعنه.



وتقدمت كاردي بي بطلب الطلاق الى احد المحاكم الامريكية منذ ايام من اجل انهاء الاجراءات. يشار الى ان كاردي بي و offset تزوجا في سبتمبر ٢٠١٧ واعلن زواجهما في يونيو ٢٠١٨ ولديهما ابنة وحيدة وهي kulture.

