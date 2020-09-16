رغم فوائده ..احذرى الإفراط فى تناول الليمون لهذه الأسباب



أضرار الليمون على الأسنان :





يؤدي الإفراط في تناول ماء الليمون إلى إزالة المعادن الحمضية لـ مينا الأسنان، وقد أثبتت دراسة برازيلية أن عصير الليمون له تأثيرات أكَّالة على الأسنان ، مماثلة لتلك الموجودة في المشروبات الغازية.





الإصابة بالتقرحات



الليمون الساخن على معدة فارغة يتسبب فى العديد من المشاكل للمعدة والتقرحات خاصة على معدة فارغة صباحا لذا عليك التوقف عن الإفراط فى تناوله فى الصباح لصحتك





كيف نتجنب أضرار الليمون





يتوقع بعض الخبراء أن عصير الليمون يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظهور أعراض ارتجاع المريء. وبالتالي ، تجنب الليمون إذا ظهرت هذه الأعراض ، حيث تختلف الاستجابة.



ويُعتقد أيضًا أن تناول ماء الليمون على معدة فارغة يؤدي إلى ظهور أعراض ارتجاع المريء ، على الرغم من عدم وجود دليل يدعم ذلك.





