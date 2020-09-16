رغم فوائده ..احذرى الإفراط فى تناول الليمون لهذه الأسباب

أضرار الليمون والإفراط فى تناوله؛ كثيرة، فهو يتسيي فى تدمير مينا الأسنان والإصابة بالتقرحات إليك أضرار الليمون وكيف تنعمين بفوائده دون التأثير على صحتك وفقا لموقع هيلث
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يدمر فيتامين سي
شرب عصير الليمون الساخن يدمر محتواه من فيتامين سي. لذا ينصح بأن يكون الماء المعد به الليمون في درجة حرارة الغرفة؛ للحفاظ على محتوى الفيتامينات.
أضرار الليمون على الأسنان :
أضرار الليمون على الأسنان :
يؤدي الإفراط في تناول ماء الليمون إلى إزالة المعادن الحمضية لـ مينا الأسنان، وقد أثبتت دراسة برازيلية أن عصير الليمون له تأثيرات أكَّالة على الأسنان، مماثلة لتلك الموجودة في المشروبات الغازية.
الإصابة بالتقرحات
الليمون الساخن على معدة فارغة يتسبب فى العديد من المشاكل للمعدة والتقرحات خاصة على معدة فارغة صباحا لذا عليك التوقف عن الإفراط فى تناوله فى الصباح لصحتك
كيف نتجنب أضرار الليمون
يتوقع بعض الخبراء أن عصير الليمون يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظهور أعراض ارتجاع المريء. وبالتالي ، تجنب الليمون إذا ظهرت هذه الأعراض ، حيث تختلف الاستجابة.
ويُعتقد أيضًا أن تناول ماء الليمون على معدة فارغة يؤدي إلى ظهور أعراض ارتجاع المريء ، على الرغم من عدم وجود دليل يدعم ذلك.
ويُعتقد أيضًا أن تناول ماء الليمون على معدة فارغة يؤدي إلى ظهور أعراض ارتجاع المريء ، على الرغم من عدم وجود دليل يدعم ذلك.
على الجانب الأخر عصير الليمون له تفاعلات مع الكثير من الأدوية مثل مضادات الكالسيوم لا توجد معلومات كافية عن التفاعلات التي قد تحدث لماء الليمون مع الأعشاب.