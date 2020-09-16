هندسة حلوان تطرح برنامج هندسة الاتصالات الدولى بالتعاون مع جامعة إيطاليا.. تفاصيل

طرحت كلية الهندسة بجامعة حلوان هذا العام العديد من البرامج الجديدة والمتميزة التى تهدف لمواكبة سوق العمل وتعليم الطلاب باستخدام التقنيات الجديدة ومنها برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات.





ويتميز البرنامج بكونه برنامجا دوليا معدا بالتعاون بين جامعة حلوان وجامعة اونينوتونو بإيطاليا ويمنح الخريجين شهادتين أحدهما من جامعة حلوان والأخرى اختيارية من جامعة اونينوتونو بإيطاليا والمعتمدة من الاتحاد الأوروبي، وجميع المقررات الخاصة بالبرنامج معدة من قبل متخصصين على مستوى العالم، بالإضافة إلى أساتذة جامعة حلوان أو من خارج الجامعة ويقومون بشرح المقررات بالاستعانة بالمحتوي الموجود على الإنترنت، َيشترك أساتذة الجامعة الإيطالية في وضع الامتحانات والتي تتم بالتعاون بين الجانبين المصري والإيطالي، ويقوم الجانب الإيطالي بتوفير بعض المنح لطلاب البرنامج.











ويستهدف برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات تقديم برنامج جديد ومتميز بتكنولوجيا حديثة في مجال هندسة الاتصالات والمعلومات لمرحلة البكالوريوس، ليكتسب الدارسين المفاهيم والمعارف والعلوم الأساسية التي تمكنهم من استيعاب النظريات والمفاهيم الحديثة والمتطورة في مجال هندسة الاتصالات والمعلومات وتزويد الدارسين بمفاهيم الاقتصاد الهندسى وإدارة المشروعات وطرق الحفاظ على البيئة، وإكساب الدارسين طرق تصميم وبناء نظم التحكم والائتمة الرقمية، وحصول الدارسين على معارف ومهارات تصميم وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي المختلفة، وتزويد الخريجين بالمهارات العلمية اللازمة لتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات والمعلومات المتطورة والحديثة.







