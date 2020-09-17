فيديوجراف.. بكتيريا خطيرة تظهر بسبب حفظ البيض في باب الثلاجة

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وقال الدكتور محمد حلمي ، استشاري التغذية العلاجية، إن حفظ البيض في الثلاجة؛ من الأمور التي يقوم بها البعض دون معرفة حجم الخطورة التي يمكن أن تتسبب بها هذه العادة، والتي يمكن أن تؤدي لأضرار صحية بالغة ، خاصة للأطفال.







