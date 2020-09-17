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فيديو جراف

فيديوجراف.. بكتيريا خطيرة تظهر بسبب حفظ البيض في باب الثلاجة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
السالمونيلا
السالمونيلا
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منار شعبان
اعتاد الكثيرون على طريقة معينة في حفظ البيض، بوضعه في باب الثلاجة، وأكد العديد من الخبراء تسبب هذه الطريقة في العديد من الأضرار البالغة.


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وقال الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، إن حفظ البيض في الثلاجة؛ من الأمور التي يقوم بها البعض دون معرفة حجم الخطورة التي يمكن أن تتسبب بها هذه العادة، والتي يمكن أن تؤدي لأضرار صحية بالغة، خاصة للأطفال.


ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أضرار حفظ البيض في باب الثلاجة والطريقة الصحيحة لتخزينه، من خلال الفيديو جراف التالي..
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