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أخبار العالم

دليل على فشل حزب أردوغان.. داود أوغلو: تركيا معزولة في أزمة شرق متوسط

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:50 ص
أحمد داود اوغلو:
أحمد داود اوغلو: عزلة تركيا دليل على فشل حزب اردوغان
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قسم الخارجي
انتقد أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي السابق، سياسات نظام رجب طيب أردوغان، في شرق البحر المتوسط، معتبرًا أنه دليل على فشل حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال "أوغلو" رئيس حزب المستقبل تعليقاً على التوترات في شرق المتوسط، إن الدول التي تتعارض مصالحها في شرق البحر المتوسط، وحدت صفوفها ضد تركيا.

وأضاف أن "وقوف تركيا بمفردها أثناء دفاعها عن قضية لها كل الحق فيها؛ يعني فشل الحزب الحاكم في الدبلوماسية".

كما رحَّب أوغلو بدعوة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي السابق والمعتقل منذ نحو 4 سنوات، صلاح الدين دميرتاش، للتحالف.

جاء ذلك بعد ما أكد دميرتاش ضرورة تحالف القيادات السياسية المعارضة، وغض النظر عن أخطاء الماضي.
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