AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجومين متفرقين غرب أفغانستان

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:33 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلن مسؤولون أفغان، اليوم الأربعاء، مقتل ضابطي شرطة في إطلاق نار لمسلحين مجهولين في منطقة إنجيل بإقليم هرات غرب أفغانستان.

وقال المتحدث باسم شرطة هرات عبد الأحد والي زادة - وفق ما نقلته وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية - إن الحادث في قرية تبريان التابعة لمنطقة إنجيل أمس.

وفي الوقت نفسه، قٌتل مدني وأصيب اثنان آخران في انفجار دراجة نارية مفخخة في قلعة ناو مركز إقليم بادجيس.

وقال المتحدث باسم شرطة بادجيس تحسين حيدري إن السلطات نقلت الجرحى إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثين حتى الآن.
Advertisements

ترشيحاتنا

«حتحوت» يكشف التفاصيل الكاملة لرحيل كارتيرون عن الزمالك.. فيديو

كنت عايش على محاليل.. أحمد حلمي عن بدلة إكس لارج: وزنها 18 كيلو ومعرفش أدخل الحمام بيها

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16- 9 - 2020 والقنوات الناقلة

اكتشاف المنطقة المسئولة عن تحديد الجنين في الدماغ

قطة دون أذن وأعين وشعر تثير تعجب رواد إنستجرام.. صور

تشييع جثمان شهيد الشرطة ضحية حادث الدهس في القليوبية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب هوس الشهرة وحب المال.. العقد النفسية والتنمر في انتظار ابنة أحمد حسن وزينب

تعرف على أسعار جيلي 2020 في مصر.. صور

بين الجرأة والأناقة.. شاهد إطلالات زوجات المشاهير المثيرة للجدل خلال صيف 2020