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وزيرة التخطيط تبحث مع محافظ الوادي الجديد سُبل استثمار الفرص التنموية.. السعيد: المحافظة واعدة في عدد من القطاعات المهمة اقتصاديًا.. الزملوط: إنشاء أكبر عدد من المشروعات النموذجية المتكاملة للشباب

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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آية الجارحى
  • هالة السعيد: 
  • الاستثمارات الموجّهة لمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 20/2021 تبلغ 4,09 مليار جنيه
  • الزملوط: المحافظة تستهدف خلال الفترة المقبلة إنشاء أكبر عدد من المشروعات النموذجية المتكاملة للشباب

 

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وذلك لبحث سبل توفير الفرص التنموية بالمحافظة واستغلال ما تنعم به المحافظة من موارد وفرص حقيقية، بالإضافة إلى مستجدات عملية استقدام السكان إلى المحافظة.


وفي مستهل الاجتماع، أشادت الدكتورة هالة السعيد بما تشهده محافظة الوادي الجديد من تطور سريع ومستمر لتصبح من المحافظات الواعدة في عدد من القطاعات المهمة اقتصاديًا، مؤكدة أن الوادي الجديد تنعم بعدد من المقومات الطبيعية، حيث تأتي من أفضل المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث شدة الإشعاع الشمسي وعدد ساعات سطوع الشمس مما يجعلها مثالًا جيدًا للمحافظات التي تتجه للعمل بالطاقة الشمسية، موضحة أهمية تعميم منظومة الطاقة الشمسية بباقي مراكز المحافظة تحقيقًا للاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية بالوادي الجديد.


وقالت "السعيد" إن محافظة الوادي الجديد تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقدرات التنافسية الكبيرة التي تسهم في خلق مزيد من فرص العمل اللائق، لافتة إلى أهمية عملية التوطين بالمحافظة للاستفادة من الموارد التي تتمتع بها واستغلالها موضحة ضرورة بحث الأسلوب الأمثل لتلك العملية.


وأشارت إلى الاستثمارات الموجّهة لمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 20/2021 والتي تبلغ 4,09 مليار جنيه بنسبة 41% من الاستثمارات الحكومية الموجّهة لإقليم وسط الصعيد.


ولفتت إلى التقدم المحرز في عملية إنشاء قرى نموذجية بالمحافظة تتوافر بها كل مقومات التنمية، موضحة أن الهدف من ذلك هو إعادة توزيع السكان وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والاستفادة من البنية الأساسية المتوفرة بالمحافظة، منوهة إلى أهمية المشروع باعتباره أحد المشروعات الرائدة والذي يتم تنفيذ المنازل به وفقًا لاشتراطات بيئية نموذجية لتعمل بالطاقة الشمسية والبيوجاز.


في السياق ذاته، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تعطي أهمية كبيرة لإنشاء مدن جديدة للخروج من نسبة حيز الرقعة الضيقة التي يعيش عليها الشعب المصري، حيث يتم التخطيط لإنشاء عدد من المدن الجديدة للعمل على تخفيض الضغط السكاني على المدن الحالية وبالتالي تخفيض الضغط على الخدمات المتوفرة، مشيرة إلى أهمية أن تكون المدن الجديدة تعمل وفقًا لمعايير الاستدامة الدولية.


من جانبه، قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة تستهدف خلال الفترة المقبلة إنشاء أكبر عدد من المشروعات النموذجية المتكاملة للشباب، والتي تسهم في الجذب السكاني واستصلاح المناطق الصحراوية غير المستغلة.


واستعرض الزملوط خلال اللقاء دراسة حول الفرص التنموية لمحافظة الوادي الجديد وبحث أنسب أسلوب لجذب السكان للمحافظة ومشروع إنشاء قرى نموذجية بالمحافظة يتوافر بها جميع مقومات التنمية، موضحًا أن أهداف تلك الدراسة تتمثل في إعادة توزيع السكان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية كالقمح والبنجر والمحاصيل الزيتية، والاستفادة من البنية الأساسية المتوفرة بالمحافظة.

 

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