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فن

مروة عبد المنعم تتحدى ابنتها في لف المحشي.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:16 ص
مروة عبد المنعم و
مروة عبد المنعم و ابنتها
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ميرنا محمود
مازحت الفنانة مروة عبد المنعم ابنتها عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات  تيك توك.

 و ظهرت مروة عبد المنعم في تحدي لف المحشي مع ابنتها و علقت قائلة :حور لفت ورق عنب مايجي نشوف.

و حاز الفيديو علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :
ربنا يخليهالك ، حلوين اوي ، شطورة ربنا يحميها 

اقر ايضا :
قدمت الفنانة مروة عبد المنعم وابنتها أغنية لأول مرة، معقبة: الأغنية من تأليفي وألحاني..حاجة عملتها في البيت.

واسترسلت خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على سي بي سي"، "الأغنية بتوصف طبيعة العلاقة بيني وبين حور.

 
وكشفت أنها تخشى على أولادها من السوشيال ميديا، متابعة: أنا بعيدة عن السوشيال ميديا..وشخصية حور أقوي وأصعب من شخصيتي.

وفيما يخص برنامج الأطفال التى قدمته على على إحدى القنوات الفضائية،أوضحت، شعرت بالخوف عند عرض الفكرة..معقبة: أنا ممثلة وفكرة أني أكون مذيعة جديدة عليا.
@marwaabdmoneim

حور لفت ورق العنب ..ماتيجو نشوف ##مروه_وحور

♬ original sound - marwaabdmoneim
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