لأول مرة أغنية مشتركة بين مروة عبد المنعم وبنتها.. فيديو





وكشفت أنها تخشى على أولادها من السوشيال ميديا، متابعة: أنا بعيدة عن السوشيال ميديا..وشخصية حور أقوي وأصعب من شخصيتي.



وفيما يخص برنامج الأطفال التى قدمته على على إحدى القنوات الفضائية،أوضحت، شعرت بالخوف عند عرض الفكرة..معقبة: أنا ممثلة وفكرة أني أكون مذيعة جديدة عليا.

قدمت الفنانة مروة عبد المنعم وابنتها أغنية لأول مرة، معقبة: الأغنية من تأليفي وألحاني..حاجة عملتها في البيت.واسترسلت خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على سي بي سي"، "الأغنية بتوصف طبيعة العلاقة بيني وبين حور.