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توك شو

لأول مرة أغنية مشتركة بين مروة عبد المنعم وبنتها.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:26 ص
مروة عبد المنعم وابنتها
مروة عبد المنعم وابنتها
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اسراء صبري
قدمت الفنانة مروة عبد المنعم وابنتها أغنية لأول مرة، معقبة: الأغنية من تأليفي وألحاني..حاجة عملتها في البيت.

واسترسلت خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على سي بي سي"، "الأغنية بتوصف طبيعة العلاقة بيني وبين حور.

 
وكشفت أنها تخشى على أولادها من السوشيال ميديا، متابعة: أنا بعيدة عن السوشيال ميديا..وشخصية حور أقوي وأصعب من شخصيتي.

وفيما يخص برنامج الأطفال التى قدمته على على إحدى القنوات الفضائية،أوضحت، شعرت بالخوف عند عرض الفكرة..معقبة: أنا ممثلة وفكرة أني أكون مذيعة جديدة عليا.
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