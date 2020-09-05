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توك شو

شجار وخناقات.. مروة عبدالمنعم تروي تفاصيل فيديوهات التيك توك مع ابنتها..فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:50 ص
مروة عبد المنعم وابنتها
مروة عبد المنعم وابنتها
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اسراء صبري
قالت الفنانة مروة عبد المنعم: "بنتى حور مدمنة تيك توك من فترة كبيرة، متابعه: أنا كنت بقول أنها حاجة تافهة لحد ما جت فترة الكورونا..فقولت أجرب من بعيد.

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، "بدأت مع حور عشان لو حصل حاجة أقول أني بجرب مع بنتي..من هنا بدأت فى التيك توك وقدمت فيديوهات".
 
وأضافت أن التعامل مع ابنتها صعب جدا، وذلك لأن شخصيتها صعبة، متابعه: "هي كيوت كصورة ومفيش فكرة فيديو تيك توك نعمله إلا لما يبقى فيه خناقة بينا".

واكملت: حور لديها 11 عام، وعقبت: حور أصعب في التعامل من أخوها  لديها طاقة هائلة بتحب تعيش كل لحظة في حياتها وهى شغوفة بالحياة جدا. 
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