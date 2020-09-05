شجار وخناقات.. مروة عبدالمنعم تروي تفاصيل فيديوهات التيك توك مع ابنتها..فيديو

قالت الفنانة مروة عبد المنعم: "بنتى حور مدمنة تيك توك من فترة كبيرة، متابعه: أنا كنت بقول أنها حاجة تافهة لحد ما جت فترة الكورونا..فقولت أجرب من بعيد.



وتابعت خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، "بدأت مع حور عشان لو حصل حاجة أقول أني بجرب مع بنتي.. من هنا بدأت فى التيك توك وقدمت فيديوهات".