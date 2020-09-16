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الحكومة: ارتفاع كثافة الفصول هي أبرز التحديات التي تواجه الدولة في تطوير التعليم

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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كريم الخطيب
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن ارتفاع كثافة الفصول هي أبرز التحديات التي تواجه الدولة في تطوير التعليم. 

وأضاف "مدبولي" خلال افتتاح عدد من المنشآت التعليمية بمحافظة الإسكندرية، أن لدينا ٣٠ ألف مبنى مدرسي ونصف مليون فصل، موضحا أن لدينا ٢٣.٥ مليون تلميذ في مرحلة التعليم الجامعي. 

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن ١٩ ٪ من المدارس تصل كثافة الفصول التي بها ٥٠ طالبا، منوها إلى أننا نحتاج إنشاء ٧٣ فصلا جديدا بتكلفة ٤٠ مليار جنيه لحل مشكلة كثافة الفصول. 

وأوضح أن مصر كانت تعانى من انخفاض مؤشرات جودة التعليم ومصر كانت مصنفة خارج تصنيف جودة التعليم، وعدم كفاية مدارس التعليم الفني. 
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