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أخبار البلد

رئيس الوزراء: 114 مليار جنيه إجمالى تكلفة إنشاء 38 جامعة جديدة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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صدى البلد
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن كل مليون نسمة تحتاج لإنشاء جامعة، لذا مصر تحتاج لتدشين 38 جامعة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية.


وأضاف  "مدبولي"، خلال كلمته بمراسم افتتاح الجامعة المصرية اليابانية بحضور الرئيس عبد الفتاح  السيسى، أن تكلفة تدشين جامعة 3 مليارات جنيه، و114 مليار جنيه هو إجمالى تكلفة إنشاء 38 جامعة جديدة.


وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تضع هذه الميزانيات لحل أزمة التعليم وفقا للزيادات السكانية فى مصر.


وأوضح أن مصر نجحت في إنشاء 280 ألف فصل من عام 1995 حتى الآن، منها فقط 76 ألفا خلال الخمس سنوات الأخيرة.  
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