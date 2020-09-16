تجديد حبس هيثم محمدين وآخرين 45 يوما لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة

قررت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، تجديد هيثم محمدين وآخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.