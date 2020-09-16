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حوادث

تجديد حبس هيثم محمدين وآخرين 45 يوما لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:37 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، تجديد هيثم محمدين وآخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة.


صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة  جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام. 
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