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رياضة

خالد مرتجي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:40 ص
خالد مرتجي
خالد مرتجي
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إسراء أشرف
أعلن خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد.


وكتب مرتجي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين تعافينا انا وعائلتي من مرض الكورونا اللعين ولا يسعني الا ان اشكر الله عز وجل عن ما لمسته من مشاعر الحب والقلق لدى الناس والتي اسعدتني كثيرا و ابكتني اكثر لاني ازددت شوقًا لوالدي ووالدتي اصحاب الفضل عليا واللي بدعوتهم ربنا حبب ناس كتير فيا".

وأضاف: "اشكر كل من دعمني في هذه المحنه سواء برساله او بتليفون او بدعوه حلوه واعتذر لعدم مقدرتي على الرد من كم المكالمات والرسائل كانت تصلني وفي النهايه اقول اللهم دم علينا نعمة الصحه وحب الناس فانهما نعمتان لا يضاها كنوز الارض واسال الله العظيم لكم تمام الصحة ودوام العافية والحمد لله رب العالمين".

وكان خالد مرتجي قد أعلن منذ أسبوعين إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يخضع للحجر الصحي في منزله.

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