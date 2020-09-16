قريبا... التمثيل التجاري يبدأ تنفيذ برنامج تنموي للشركات المصرية لتوسيع قاعدة المصدرين

أعلن عبد العزيز الشريف مدير إدارة إفريقيا بـ جهاز التمثيل التجاري أن الجهاز بالتعاون مع المجالس التصديرية بصدد الإعلان عن برنامج تنموي للشركات المصرية بهدف توسعة قاعدة المصدرين، وإعطائهم كافة المعلومات اللازمة للدخول للسوق الأفريقية . إفريقياالإعلانالأفريقية





جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تحت عنوان “مستقبل التجارة البينية الإفريقية …بين الواقع والمأمول.









وأضاف أن البرنامج التنموي تتمثل في 5 أنشطة وبرامج فرعية ، منها توعوية عند إقامة أي أحداث ترويجية، فأنه سيتم التوعية بالأسواق المستهدفة في الحدث ،وتعظيم الفائدة منها، واللوجستيات المستهدفة.





وأوضح الشريف أن البرنامج يتضمن أيضا إقامة ورش عمل بالتعاون مع المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال لإعداد المصدرين، وتحديد الأسواق المستهدفة، وكيفيه اختراقها، وتحديد اللوجستيات وخطة العمل وتحديد السعر المنافس للمنتج المصري وأهم المنافسين.





وذكر أن البرنامج يتضمن تطوير الميزة التنافسية للقطاع، حيث سيتم اختيار عدد قطاعات محورية، وتنميتها، من خلال تحديد الميزة التنافسية والمعايير لرفع كفاءة المصنع وقابليته للتصدير.





ونوه الشريف بأن البرنامج يضم أيضا تأهيل المصدرين الجدد المتوسطين وصغار المصنعين مشيرا إلى أن عملية التأهيل تتكون من عدة مراحل وهي أهلية التصدير، وبناء القدرات التصديرية، وجاهزية المنتج، والدمج في العملية التصديري.





ولفت إلى أنه سيتم إعطاء كافة المصدرين المعلومات اللازمة عن السوق الإفريقية من خلال 15 مكتبا تابعا للجهاز في 15 دولة.