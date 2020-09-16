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طارق شوقي: التعليم الجديد سيكون استثمار مصر الأول.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:57 ص
الدكتور طارق شوقى،
الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه تم حدوث مفاوضات متعددة قبل إطلاق بنك المعرفة، حيث إن هذا الإستثمار قام بمنفعة سواء فى التعليم قبل الجامعى والجامعى.

وأضاف "شوقي"، خلال مؤتمر افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المنشأت التعليمية، أنه فى إبريل 2016 بدأت وزارة التربية والتعليم بالتفكير فى تعليم جديد تماما فى مصر، موضحا أن التعليم الآن كان يطلق عليه الحلم سابقا.

وتابع أن الرئيس السيسي كلف الوزارة بإطلاق التعليم بناء على الكثير من المحاور، مشيرا إلى أنه تم البدء بالمحاولة لإنشاء نظام جديد تماما عن سابقه بدءا من مرحلة الكيجي، بالإضافة إلى الإهتمام بذوى الإحتياجات الخاصة.

وتابع: "لسة فى ناس مش عارفة أن التعليم الجديد يكون إستثمار مصر نمرة واحد، وأنها دائما تغير جلدها".
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