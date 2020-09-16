الحكومة: جامعات أهلية جديدة تدخل الخدمة في العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنشاء عدد من الجامعات الأهلية التي ستدخل الخدمة بدءا من العام الدراسي الجديد.















وأكد "مدبولي"، خلال إفتتاح عدد من المنشآت التعليمية بمحافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن لدينا حاليا 27 جامعة حكومية في 27 محافظة، موضحا: "إننا ننشئ داخل الجامعات القائمة كليات ومعاهد بنظام تعليمي حديث لرفع جودة جامعاتنا".













وقال رئيس الوزراء، إنه يتم تطوير الجامعات الحكومية من خلال 177 مشروعا، مشيدا بنظام وجودة التعليم في دولة ألمانيا، وهذا ما تسعى إليه مصر لتحسين مستوى التعليم.













وأضاف أنه اعتبارا من العام المقبل سيكون هناك شكل جديد لامتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم التوسع فى منظومة التابلت فى جميع مراحل التعليم المختلفة خلال السنوات القادمة.