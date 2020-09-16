قمة وكيان جديد يجمع رجال أعمال إفريقيا لدعم التجارة البينية| يسري الشرقاوي: يمكننا تحقيق ٣٠ مليار دولار صادرات للقارة.. وخبراء: طريق القاهرة كيب تاون يحقق طفرة فى التبادل التجاري والاستثمارات

رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة:

علينا تقديم حلول عملية مبتكرة لزيادة التصدير لإفريقيا

نؤسس لقمة وكيان نجمع فيه رجال أعمال إفريقيا لدعم التجارة البينية

علينا انتهاج ثقافة التسويق والتصدير المستدام وخلق جيل جديد من المصدرين

يمكننا تحقيق ٣٠ مليار دولار صادرات لإفريقيا





رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب إفريقيا:

سعداء بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وسنحقق طفرة في العمل المشترك

التمثيل التجاري : خطة العمل لزيادة الصادرات لافريقيا الى 25 مليار دولار













بأكثر من عشر توصيات ومقترحات مبتكرة ومتنوعة ومدروسة بدقة ،اختتمت بالقاهرة أمس فاعليات مؤتمر ( مستقبل التجارة البينية الإفريقية.....بين الواقع والمأمول ) والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي وأمانة د.شريف سليمان رئيس لجنة التصدير بالجمعية وجاء ذلك عبر تطبيق زووم بمشاركة من كبار المتحدثين في هذا الشأن وبمتابعة وحضور عدد من الجمعيات والاتحادات المناظرة والمهتمين في الدول الإفريقية .





و أكد يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة - أن إدارة أفريقيا في التمثيل التجاري موفقه وداعمة وتعمل بكل جهد في هذه المرحلة ، لافتا إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تهتم بالبعد عن تكرار الحديث عن التحديات التقليدية المعروفة على مدار سنوات والمكررة ولكن علينا أن نهتم بالتجارة البينية ومفهومها الحقيقي في أفريقيا ، ونهتم أن يكون هناك تواجد لرجال أعمال مصريين في أفريقيا بشكل ممنهج وجيد ، ورفع معدلات التجارة البينية بشكل أكبر من الموجود حاليا والعمل على تحسين معدلات التجارة بين كافة الدول الافريقية وخلق جيل جديد من خلال توسيع قاعدة المصدرين داخل القارة بأسس عملية حديثة .





ونوه الشرقاوي خلال المؤتمر الى التعاون الذي تجريه الجمعية مع الجمعيات والاتحادات المناظرة داخل القارة لدعم التجارة والاستثمار وتفعيل الاتفاقيات كوننا جمعية قارية جامعه لها أهدافها ولجانها على مستوى القارة، الأمر الذي يختلف تماما عن اللجان التقليدية المتعارف عليها ،فنحن نسعى للريادة وتقديم الأفكار والرؤى الحقيقية الواقعية في هذا الشأن.





وجدير بالذكر أن أهم المتحدثين في هذا الموتمر كل من د. عبد العزيز الشريف مدير إدارة إفريقيا بقطاع التمثيل التجاري المصري، والسيد متو زولو رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب أفريقيا ، علاء مصطفي مدير تطوير الأعمال لشعبة الشرق الأوسط وأفريقيا بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات ، شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية مصر ، ا- عمر مؤمن الرئيس التنفيذي لمجموعة إبراما للشحن والنقل - ألمانيا -مصر ، ود. شريف سليمان رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين الآفارقة ، وا .كريم البرقوقي نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة .





واشار الشرقاوي الى ضروة خلق جيل جديد من المصدرين الشباب لإفريقيا ، وتفعيل تجربة جديدة ، بحيث يكون هناك تعاون مثمر بين مصر ودول القارة الأفريقية بمنهجية ، وأسلوب جديد ومختلف ، لافتا إلى أن منظمات الأعمال والمجتمع المدني من المفترض أن تضع أفكارا جديدة متطورة ومختلفة وتقوم بالتنفيذ وتذليل العقبات، وتقديم للقارة الأفريقية جيل جديد من المصدرين والتجار ، يحملون المسئولية بشكل ممنهج وعلمي مدروس ، مضيفا إننا امام تحديات ، وفرص أيضا





وأضاف أننا اليوم نتحدث عن العلاقات الافريقية - الأفريقية ، منوها إلى أن جنوب افريقيا تضم ثروات كبيرة ونحتاج التعرف عليها وما تستطيع أن تقدمة جنوب أفريقيا للتعامل والتبادل المشترك ، مشيرا إلى أن مصر تصدر للجانب الأفريقي ٤،٨ مليار دولار ، مؤكدا أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وضعت خطة لزيادة مستقبل التجارة البينية بين مصر ودول القارة الإفريقية ، وزيادة الصادرات المصرية ، والتبادل التجاري أيضا .





وكشف الدكتور عبدالعزيز الشريف مدير ادارة افريقيا بالتمثيل التجاري عن الخطة الاستراتيجية الكاملة ومحاورها واهدافها لزيادة الصادرات المصرية لافريقيا والتي وضعت بعناية ودراسة وتضافر جهود قطاعات وعناصر ومنظمات كثيرة وبتوجيهات من وزيرة التجارة والصناعه ورئيس قطاع التمثيل التجاري المصري ، وسوف نعمل جاهدين على تحقيق أهدافها بالتعاون مع منظمات الأعمال لنحقق ٣٠ مليار صادرات للقارة الإفريقية وعيوننا على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة بمنهجية وفكر مستحدث.





واكد موتو زولو رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب إفريقيا على أنه حريص وزملاؤه من الأعضاء بالانضمام لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والعمل بكل جهد من أجل دعم التبادل التجاري بين البلدين حتى يتحقق حلم القادة بطريق القاهرة كيب تاون





وأشار م شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية بأننا نعمل على خطين متوازيين بين زيادة حجم الصادرات الهندسية التي بلغت ٢.٥ مليار دولار وذلك من خلال أكبر ١٠ مصدرين من إجمالي ٢٧٠ بالمجلس والخط الآخر هو رفع كفاءة وزيادة التصدير بدعم وتشجيع ٢٦٠ آخرين داخل المجلس وفي هذا ندرس بمنتهي الدقة المعوقات وننظر علي الاقتراحات الفاعلة..



