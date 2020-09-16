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محافظات

تسقيف وتوصيل مرافق.. الأورمان: تأهيل منازل 42 ألف أسرة في 160 قرية بالمنيا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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أيمن رياض
أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية انتهت من تعريش اسقف وتوصيل مياه وكهرباء لمنازل (42550) أسرة منهم (6266) منزل لأسر غير قادرة  فى (160) قرية بمراكز محافظة المنيا المختلفة.

وأوضح "شعبان" في بيان، الأربعاء، أنه تم عمل أسقف لعدد (1586) منزلا، كانت أسقفها متهالكة تماما أو بدون سقف وأن أعمال تنفيذ الأسقف تتم عن طريق تسقيف المنازل بالخشب ذات جودة عالية مع طبقة خفيفة من الخرسانة. 


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وأشار إلى أنه تم توصيل مياه شرب نقية ل (4400) منزل، وتوصيل كهرباء لـ (280) منزلا، وذلك بهدف توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه  المستلزمات الضرورية للحياة فيه من اسقف ومن مياه شرب نقية وكهرباء.

وأكد شعبان أن الجمعية تقوم باختيار القرى المراد تنميتها وفق عدة معايير من بينها المعايير التنموية لتصنيف القرى وعدد الأسر الفقيرة داخلها وفور قرار تنمية قرية بعينها يتم عمل مسح شامل داخلها واختيار الحالات الأشد احتياج ودراسة متطلباتها، والوقوف على الطرق الأنسب لتلبية هذه المتطلبات وسبل متابعتها وتوصلنا إلى أن أهم احتياجات الاهالى هى توصيل مياه شرب نقية وتوصيل كهرباء وتعريش المنازل.

وذكر أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان سواء في إغاثة القرى الأشد فقرا أو أى مشروع من الأورمان لا يتكلف أى تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان تمامًا.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتعريش أسقف  ل (20186) منزل وتوصيل مياه شرب نقية ل (19525) منزل وكهرباء ل (2839) منزل فى (1142) قرية على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة.
تسقيف وتوصيل مرافق.. الأورمان: تأهيل منازل 42 ألف أسرة في 160 قرية بالمنيا
تسقيف وتوصيل مرافق.. الأورمان: تأهيل منازل 42 ألف أسرة في 160 قرية بالمنيا
تسقيف وتوصيل مرافق.. الأورمان: تأهيل منازل 42 ألف أسرة في 160 قرية بالمنيا
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