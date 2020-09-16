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أخبار العالم

اندلاع حريق ضخم في ميناء أنكونا الإيطالي دون وقوع إصابات

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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أ ش أ
اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في ميناء أنكونا الإيطالي المطل على البحر الأدرياتيكي، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وأفادت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء بأن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق، الذي اندلع خلال الليل، لكنهم يتوقعون مواصلة العمل طوال اليوم لإخماده بالكامل.

وتسبب الحريق فى عدة انفجارات حيث ظهر عمود طويل من الدخان، فيما لم يتم الإبلاغ عن سقوط قتلى أو جرحى جراء الحريق، ويعمل المسؤولون على الوقوف على سبب الحريق.

وعلى إثر الحريق، قرر مجلس مدينة أنكونا التابعة لمقاطعة ماركي إغلاق المدارس والجامعات والحدائق والمرافق الرياضية في المدينة، كما نصحت السلطات السكان المحليين بالامتناع عن فتح النوافذ وتجنب التنقلات غير الضرورية.

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