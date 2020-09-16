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أخبار البلد

السيسي: المشروعات القومية والإنجازات التي تقوم بها الدولة في مصلحة المواطن

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:05 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أ ش أ
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروعات القومية والإنجازات التي تقوم بها الدولة تهدف إلى المصلحة الوطنية العليا للشعب المصري وليس الهدف منها الضغط عليه كما يردد المشككون، مشيرا إلى أن كل إنجاز تقوم به الدولة ستجد هؤلاء المشككين يرددون هذه الإشاعات وسيبقون كذلك حتى نعبر الأزمة.


وقال الرئيس السيسي، في مداخلة خلال افتتاح الجامعة اليابانية المصرية بالإسكندرية اليوم الأربعاء، مدللا على ذلك: "إننا تعرضنا في فترة بناء مشروع قناة السويس الجديدة لهجوم شديد، ولكن تم تنفيذ المشروع بالفعل، وسكت المشككون حينها"، لافتا إلى أن أي موضوع تحقق فيه الدولة إنجازا ستجد من يشكك فيه، لكننا مستمرون في تنفيذ هذه المشروعات التي تخدم الشعب وتحقق طموحاته.


وأكد أن "مصر عندما بدأت في تطوير التعليم الأساسي والجامعي من أجل الدخول في التصنيف العالمي للتعليم كان هناك حالة من القلق لدى المواطنين، ولم يصدقوا وقتها أننا سنحقق هذا التطور"، مشيرا إلى أن مصر دخلت الآن التصنيف بعد سنوات طويلة كانت خارجه، مع الوضع في الاعتبار أن هناك جامعات يتم افتتاحها لأول مرة هذا العام، والبرنامج الذي حققناه كدولة فيما يخص التعليم سواء كان التعليم الأساسي أو الجامعي، مازال حتى الآن في مراحله الأولى.


وأوضح السيسي أنه تحدث مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن امتحان الثانوية العامة، حيث قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الامتحان سيكون رقميا وليس ورقيا، حيث يقوم الشباب والطلاب بأداء الامتحان على جهاز الكمبيوتر، وقبل الانتهاء من الامتحان سيعرف نتيجته، وفي نهاية جميع الامتحانات سيعرف الطالب مستواه الحقيقي، متسائلا: "هل هذا يعتبر تسهيلا على الطلاب أم لا؟".
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