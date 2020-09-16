محافظ القليوبية يبحث دفع الأعمال في مشروع تطوير كوبري وطريق كفر الأربعين بجمجرة ببنها



عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية ، اليوم الأربعاء، اجتماعا لدفع الأعمال بمشروع تطوير كوبري كفر الأربعين بقرية جمجرة التابعة لمدينة بنها، والطريق المؤدي إليه، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون سرعة إتمام هذا المشروع الهام بالتعاون مع شركة نستلة.



ووجهه المحافظ تكليف، بتكثيف العمل للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، والعمل بكل جدية وحزم ودفع الأعمال والمتابعة المستمرة للإنتهاء من هذا المشروع الخدمي الهام لأهالي القرية والقرى المحيطة بها.



حضر الاجتماع، اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمستشار الهندسي للمحافظة، ورئيس مدينة بنها، وممثلين عن شركة نستلة، ومسئولي مديرية الطرق والري وشركة المياه والغاز والكهرباء والتليفونات والمكتب الفني للمحافظة.وجرى خلال الاجتماع، مناقشه المعوقات التي تعترض إنجاز هذا المشروع الهام لتذليلها فورا لسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، وإزالة كافه العقبات لسرعة إنجاز المشروع الذي يعد تطويرا للقرية، وسيخدم أهالي جمجرة والقرى المجاورة لها، بالتعاون مع شركة نستلة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بتكلفة قدرها 46.5 مليون جنيه.