حافل بالمفاجآت.. جولة داخل أكبر متحف للشوكولاتة في العالم.. شاهد

في مفاجأة سارة لعشاق الشوكولاتة حول العالم، افتتحت شركة "ليندت- Lindt" السويسرية المتخصصة في إنتاج الشوكولاتة الفاخرة متحفًا جديدًا يوصف بكونه " أكبر متحف للشوكولاتة في العالم "؛ وتداولت مواقع إخبارية متعددة مجموعة من اللقطات الخاصة بالمتحف الجديد الحافل بالمفاجآت لمحبي أحد أكثر أنواع الحلوى شعبية.





وجاء في تقارير إخبارية أن المتحف، والذي يُطلق عليه اسم "Lindt Home of Chocolate"، قد تم افتتاحه في بداية الأسبوع الجاري بمدينة "زيورخ" السويسرية.









ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية، فإن المتحف يمتد على مساحة 65 ألف قدم مربع، ويتضمن معارض تفاعلية بالإضافة إلى أكبر متجر لشوكولاتة "ليندت" في العالم.





لكن يمكن القول إن أهم ما يميز متحف الشوكولاتة الجديد هو وجود نافورة شوكولاتة هائلة يُقدر ارتفاعها بـ30 قدمًا وتحتوي على أكثر من 1500 كيلو جرام من الشوكولاتة الذائبة المتدفقة، ويجدها زوار المتحف نصب أعينهم فور دخولهم، لكن يُحظر لمس هذه النافورة إذ أنها للمشاهدة فقط، ولا يمكن لأي من الزوار من غمس أي حلوى في الشوكولاتة المتدفقة أو محاولة تذوقها.









ويوجد بالداخل أيضًا مقهى مميز إضافة إلى غرفة تذوق يُطلق عليها اسم "Chocolate Heaven" أو "جنة الشوكولاتة"، وسيكون في إمكان الزوار معرفة المزيد عن تاريخ ماركة الشوكولاتة الشهيرة خلال جولتهم بالمتحف، كما سيسمح المصنع التابع للشركة للزوار بمشاهدة مراحل تصنيع الشوكولاتة.



