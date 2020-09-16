AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حافل بالمفاجآت.. جولة داخل أكبر متحف للشوكولاتة في العالم.. شاهد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:10 م
حافل بالمفاجآت..
حافل بالمفاجآت.. جولة داخل أكبر متحف للشوكولاتة في العالم
Advertisements
هدير علاء
في مفاجأة سارة لعشاق الشوكولاتة حول العالم، افتتحت شركة "ليندت- Lindt" السويسرية المتخصصة في إنتاج الشوكولاتة الفاخرة متحفًا جديدًا يوصف بكونه "أكبر متحف للشوكولاتة في العالم"؛ وتداولت مواقع إخبارية متعددة مجموعة من اللقطات الخاصة بالمتحف الجديد الحافل بالمفاجآت لمحبي أحد أكثر أنواع الحلوى شعبية.

وجاء في تقارير إخبارية أن المتحف، والذي يُطلق عليه اسم "Lindt Home of Chocolate"، قد تم افتتاحه في بداية الأسبوع الجاري بمدينة "زيورخ" السويسرية.


ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية، فإن المتحف يمتد على مساحة 65 ألف قدم مربع، ويتضمن معارض تفاعلية بالإضافة إلى أكبر متجر لشوكولاتة "ليندت" في العالم.

لكن يمكن القول إن أهم ما يميز متحف الشوكولاتة الجديد هو وجود نافورة شوكولاتة هائلة يُقدر ارتفاعها بـ30 قدمًا وتحتوي على أكثر من 1500 كيلو جرام من الشوكولاتة الذائبة المتدفقة، ويجدها زوار المتحف نصب أعينهم فور دخولهم، لكن يُحظر لمس هذه النافورة إذ أنها للمشاهدة فقط، ولا يمكن لأي من الزوار من غمس أي حلوى في الشوكولاتة المتدفقة أو محاولة تذوقها.


ويوجد بالداخل أيضًا مقهى مميز إضافة إلى غرفة تذوق يُطلق عليها اسم "Chocolate Heaven" أو "جنة الشوكولاتة"، وسيكون في إمكان الزوار معرفة المزيد عن تاريخ ماركة الشوكولاتة الشهيرة خلال جولتهم بالمتحف، كما سيسمح المصنع التابع للشركة للزوار بمشاهدة مراحل تصنيع الشوكولاتة.

يشار إلى أن أسعار التذاكر تبدأ من 15 فرنكًا سويسريًا للبالغين، و10 فرنكات للأطفال، ويكون الدخول مجانيًا لمن هم دون سن السابعة؛ وفي إمكان الزوار حجز جولات بصحبة مرشدين.
حافل بالمفاجآت.. جولة داخل أكبر متحف للشوكولاتة في العالم.. شاهد
حافل بالمفاجآت.. جولة داخل أكبر متحف للشوكولاتة في العالم.. شاهد
حافل بالمفاجآت.. جولة داخل أكبر متحف للشوكولاتة في العالم.. شاهد
حافل بالمفاجآت.. جولة داخل أكبر متحف للشوكولاتة في العالم.. شاهد
حافل بالمفاجآت.. جولة داخل أكبر متحف للشوكولاتة في العالم.. شاهد
حافل بالمفاجآت.. جولة داخل أكبر متحف للشوكولاتة في العالم.. شاهد
حافل بالمفاجآت.. جولة داخل أكبر متحف للشوكولاتة في العالم.. شاهد
حافل بالمفاجآت.. جولة داخل أكبر متحف للشوكولاتة في العالم.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. افتتاح المنطقة الشاطئية لـ فندق شتايجنبرجر اللسان في رأس البر

جدران زجاجية ومناظر خلابة.. جولة داخل أول فندق تحت الماء في أستراليا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: الطالب هيدخل يمتحن على الكمبيوتر وقبل ما يخرج هيكون عارف نتيجته

أدعية للأم المتوفاة مكتوبة وكيفية برها بعد وفاتها

يحتوي على 4 تريليونات قدم مكعب.. إيني الإيطالية تعلن كشف غاز جديدا في مصر

الأهلي خايف من الزمالك وبيراميدز.. صحيفة مغربية تكشف تفاصيل جديدة في صفقة بانون

بعد سرقة موبايل من صاحبه.. «قرد» يلتقط سلسلة من السيلفي لنفسه.. شاهد

مالوش لازمة.. شوبير ينتقد بيان الأهلي ضد إبراهيم نور الدين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافل بالمفاجآت.. جولة داخل أكبر متحف للشوكولاتة في العالم.. شاهد

شاهد.. احتفال طارق العريان بزواج ابن شقيقته

عمرها 125 مليون سنة.. قصة النائم الأبدي المدفون حيا تحت الأرض