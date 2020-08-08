مزايا وخدمات خيالية.. جولة داخل منتجع سياحي فاخر بتكلفة إقامة 50 ألف دولار في الليلة

يقدم منتجع سياحي فاخر في جزر المالديف سلسلة من الخدمات والمزايا الخيالية لنزلائه، من بينها على سبيل المثال الإقامة في فيلا خاصة ملحق بها حمام سباحة وتطل على مياه فيروزية ومناظر طبيعية خلابة، بالإضافة إلى وجود طاه محترف وخادم شخصي لتلبية كافة احتياجات النزلاء.





لكن تكلفة الإقامة في هذا المنتجع "Kudadoo Maldives Private Island" ستحتاج إلى ميزانية كبيرة جدًا بدون شك، حيث تبدأ أسعار الإقامة ليلة واحدة في أحد مساكن المنتجع من 2900 جنيه إسترليني، في حين يمكن استئجار المنتجع بأكمله بتكلفة 38 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل قرابة 50 ألف دولار، في الليلة.









يشار إلى أن المنتجع السياحي يتسع لعدد يصل إلى 34 شخصًا.





وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن المنتجع يضم 15 فيلا مطلة على الماء، وملحق بكل منها حمام سباحة خاص بالإضافة إلى وجود طاه وخادم شخصي، ويمكن للنزلاء الغوص مباشرة في المياه الفيروزية الخلابة التي تشتهر بها جزر المالديف والتمتع بمشاهدة كائنات بحرية متنوعة.





ولا توجد أوقات محددة للوجبات، حيث يمكن للنزلاء طلب أي وجبة يشتهونها في أي وقت من الطاهي أو الشيف الخاص المتواجد في محل إقامتهم، والأمر ذاته ينطبق على المطاعم، حيث لا توجد قوائم طعام، بل يقوم الطهاة بإعداد الوجبات بناءً على طلب النزلاء.









ويوجد بالمنتجع أيضًا مركز صحي فاخر وصالة ألعاب رياضية "جيم"، وفي إمكان النزلاء الاستعانة بمدرب شخصي ومدرب يوجا.



