الإقامة ليلة واحدة في إسطبل للخيول.. فندق يقدم تجربة فريدة من نوعها لنزلائه.. شاهد

يقدم فندق جديد ، يوصف بكونه الأول من نوعه في المملكة المتحدة، تجربة فريدة من نوعها لنزلائه، حيث يتيح فرصة التمتع بإقامة من نوع خاص في إسطبلات للخيول مقابل تكلفة تبدأ من 250 جنيهًا إسترلينيًا في الليلة الواحدة.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفندق المشار إليه يوجد بمقاطعة "كمبريا" في شمال غرب إنجلترا، ويتيح للنزلاء إمكانية قضاء الليلة بأكملها مع حصان من سلالة خيول "الفريزيان" أو مهر من سلالة "شتلاند" في غرف أو أماكن إقامة مقسمة إلى جزئين، بحيث يتضمن الجزء الأول أسرة بطابقين بالإضافة إلى ثلاجة صغيرة وميكروويف ومرحاض.









وبالنسبة للجزء الآخر فيمكن القول إنه عبارة عن إسطبل فسيح للخيول مزود بوحدة تغذية أوتوماتيكية؛ وفي إمكان النزلاء في الوقت ذاته إطعام الخيول "شركائهم في الغرفة".





وتتضمن الغرفة حاجزًا شفافًا يفصل بين الجزء المخصص للنزلاء والآخر الخاص بإسطبل الخيول، كما يتبين في اللقطات المرفقة.









ويمكن للنزلاء ملامسة الخيول من الجزء العلوي للأسرة ذات الطابقين الموجودة بكل غرفة، وكذلك في إمكانهم إطعام الخيول ومداعبتهم والتقاط صور تذكارية معهم بسهولة.



