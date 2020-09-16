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محافظات

إحالة 27 محضرا تموينيا للنيابة العامة بالدقهلية والتحفظ على المضبوطات

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:39 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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همت الحسينى
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء الحملات التموينية التى يتم تنفيذها يوميا على المخابز والمحلات والأسواق بنطاق المحافظة.

 وأكد أنه لن يسمح بالفساد والتلاعب خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات اليومية للمواطنين  وذلك من خلال متابعة ضبط الأسعار وملاحقة الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أن نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات.

وقد قرر المحافظ احالة 27 محضرا تموينيا لعدد من المخالفات بالمخابز ومحلات البيع والأسواق فى كل من بنى عبيد  ودكرنس والسنبلاوين الى النيابة العامة لاعمال شئونها،وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بمتابعة تصرفات النيابة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية حيال جميع المخالفات والتحفظ على المضبوطات.
ومن جانبه اوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين ان الحملة التى تم تنفيذها نطاق ادارة تموين بني عبيد اسفرت عن تحرير عدد 7محاضر لمخابز لانتاج خبز ناقص الوزن ولمحلات بيع السلع لعدم الاعلان عن الاسعار و محل بيع اسمدة لتجميع اسمده ازوتيه لوريا و نترات مدعمة  الاتجار بها في السوق السوداء بعدد 15شكارة خاصة بوزارة الزراعه ممنوع تداولها في السوق الحر،و تم التحفظ علي الكميات التى تم ضبطها .
وعن الحملة التى تم تنفيذها نطاق ادارة تموين دكرنس فقد اسفرت عن تحرير 6 محاضر لمخابز تنتج خبز ناقص الوزن فى كل من منشية السلام ، وميت مجاهد ، وميت النحال وناحية القليوبية، وكفر الباز ، وديمشلت.

وعن الحملة المنفذه بنطاق ادارة السنبلاوين فقد اسفرت عن تحرير عدد 14محضرا لمخابز تنتج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن ولعدد من المحلات التجارية لعدم الاعلان عن الاسعار  بقرى أبو قراميط وكفر غنام ومنشية عزت والوحدة العربية.

واكد محافظ الدقهلية على تكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع بالاسعار المناسبة والكميات والجودة المطلوبة والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.
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