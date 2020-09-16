حسب الله: أي محاولات لاستهداف مصر ستتطحم أمام تماسك الشعب





أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب اهمية تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التى أكد فيها أن الهدف من محاولات التشكيك هو إسقاط وطن وليس مصلحة الوطن .





وأضاف تعليقا على افتتاح السيسي عدداً من المشروعات التعليمية فى برج العرب اليوم الأربعاء : الإساءة والتشكيك الذي تستخدمهما قوى الشر ضد مصر الهدف منهما إسقاط الدولة وأن أهل الشر يشككون في كل مسئول عن أي ملف لزرع الشك فى نفوس المصريين.





وقال " حسب الله " فى بيان له أصدره اليوم ان الشعب المصرى العظيم اصبح على وعى وادراك كاملين بكل حرف وليس كلمة جاءت فى هذه التصريحات المهمة والواضحة والصريحة من الرئيس السيسى موجها تحية قلبية للشعب المصرى العظيم الذى كان ولايزال وسوف يستمر صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وخلف القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة وافشال جميع المؤامرات والمخاطر التى تحاك من قوى الشر والضلال والارهاب لاسقاط مصر.





وأعلن الدكتور صلاح حسب الله تأييده واتفاقه التام مع قول الرئيس السيسى بالنص : " سنجد دوما المشككين في كل إجراء تقوم به الدولة وهذا اتجاه سيعيش معنا وسيظل إلى أن نعبر.. وقناة السويس خير مثال فقد تعرضت لهجوم شديد لكننا واصلنا العمل وكل إجراء تقوم به الدولة لتحقيق مصلحة الدولة المصرية وشعبها ستجدون من يشكك فيه رغم أن هدفنا تحقيق مصلحة وطنية صافية وليس الضغط على الناس أو تعذيبهم ".





واكد ان اى محاولات من قوى الشر والضلال والارهاب لاستهداف مصر وشعبها سوف تتحطم امام وحدة وتماسك جميع المصريين وحرصهم الكبير على حماية امن واستقرار الدولة المصرية بجميع مؤسساتها خاصة ان المصريين يثقون ثقة مطلقة وبلا حدود فى سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى داخليا وإقليميا ودوليا.