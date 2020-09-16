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محافظات

تخفيض قيمة المتر في التصالح وتقنين الأوضاع 25% في مدينتين| تفاصيل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:12 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 8206  لسنه ٢٠٢٠ بتخفيض قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء للنشاط السكني بنطاق مدينتي العاشر من رمضان والصالحية الجديدة بنسبه ٢5٪ من النسب المحددة بقراري المحافظة رقمي ( 2377 / 4222 ) لسنه ٢٠٢٠ .


وأوضح المحافظ أن قرار تخفيض القيمة جاء تيسيرًا على المواطنين المتقدمين للتصالح ومراعاة لظروفهم  وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.


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وأوضح المحافظ أن هذا القرار يأتي بعد الإطلاع على القانون رقم  17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية بشأن التصالح وتقنين الأوضاع في بعض المخالفات التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 800 لسنة 2020 ، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ، وعلى الكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية في ضوء ماقررته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تخفيض قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء للنشاط السكني بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ( مدينة العاشر من رمضان و مدينة الصالحية الجديدة ) بنسبة 25 % في هذا الشأن .


وأكد المحافظ على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار والتيسير على المواطنين وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم على إنهاء كافة إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

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