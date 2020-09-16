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أخبار العالم

بشأن المشروبات الكحولية..الإمارات تصدر مجموعة من الإجراءات

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:28 م
دائرة الثقافة والسياحة
دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي
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محمود نوفل
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن البدء بتطبيق رسوم جديدة على المشروبات الكحولية، وإلغاء رخصة المشروبات الكحولية الخاصة بالأفراد، حيث سيتم السماح للمقيمين والسياح في الإمارة بشراء وحيازة المشروبات الكحولية من متاجر البيع المرخصة.

وألمحت الدائرة، وفق ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية، بأن المقيمين والسياح يمكنهم تناول المشروبات الكحولية داخل المنشآت السياحية والفندقية والنوادي والمنافذ المستقلة وما شابهها وفقًا لأربعة اشتراطات، وهي أن يبلغ عمر المستهلك 21 عامًا، وأن يكون الشراء للاستهلاك الشخصي فقط وليس لإعادة البيع للغير أو التخزين، وأن يتم استهلاكها في المساكن الخاصة أو داخل الأماكن المرخصة إضافة إلى أية شروط أخرى تحددها الدائرة.

كما ذكرت الدائرة  أنه سيفرض رسم بنسبة 30% على كل مبيعات المشروبات الكحولية للأفراد، حيث يشمل ذلك مبيعات التطبيقات الإلكترونية، وتحصل لصالح دائرة الثقافة والسياحة.

ويقدر الرسم السنوي لإصدار أو تجديد ترخيص استيراد وإعادة تصدير وتخزين المشروبات الكحولية بنحو 210 آلاف درهم، فيما يبلع الرسم السنوي لإصدار أو تجديد ترخيص تقديم مشروبات كحولية في المنشآت السياحية والفندقية ومرافقها 10 آلاف درهم، ونحو 120 ألف درهم الرسم السنوي لإصدار أو تجديد ترخيص البيع بالتجزئة وتوزيع المشروبات الكحولية (مستودع، متجر، مخزن).

كما يصل  الرسم السنوي لإصدار أو تجديد ترخيص للأندية الاجتماعية والرياضية والمطاعم والمنافذ المستقلة لتقديم المشروبات الكحولية لنحو 25 ألف درهم، بينما يبلغ الرسم السنوي لإصدار أو تجديد ترخيص أو رخصة المطارات لتقديم المشروبات الكحولية لنحو 10 آلاف درهم، و210 آلاف درهم الرسم السنوي لإصدار أو تجديد ترخيص التطبيقات الإلكترونية و235 ألف درهم الرسم السنوي لإصدار أو تجديد ترخيص المنطقة السياحية و1000 درهم رسم الرخصة المؤقتة لمرة واحدة و100 درهم رسم تصريح نقل شحنات المشروبات الكحولية في كل مرة.
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