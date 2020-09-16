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بدأت في عمر 12 عامًا.. الطالبة فرح نبيل تكشف عوامل تنمية موهبتها

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:27 م
فرح نبيل
فرح نبيل
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شيرين عادل
قالت الطالبة الموهوبة فرح نبيل ، إن موهبتها الفنية بالرسم  بدأت منذ عمر الطفولة فى سن  12 عامًا  

وأضافت "نبيل" خلال استضافتها مع الإعلامية داليا أيمن ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن موهبتها الفنية بدأت بالمدرسة وإثناء المعلمين على موهبتها فى الرسم .

وأشارت إلى أن والديها ومدرسيها السبب الرئيسى فى دعمها وتشجيعها فى تنمية موهبتها الفنية بالرسم وخاصة بمجال الاكليريك. 

وتابعت أن بدأت موهبتها الفنية ب الرسم منذ خمس سنوات مضت حيث يبلغ عمرها الحالى 17 سنة ، لافتة إلى أنها ترسم لوحاتها الفنية بـ الإكليريك".

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