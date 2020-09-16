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محافظات

بتكلفة مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مسجد الخليفة بعد إحلاله وتجديده.. شاهد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:40 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مسجد الخليفة بشارع الورشة بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الاوقاف، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، والأهالي، وأدى المحافظ صلاة العصر بالمسجد.

وأوضح محافظ الفيوم أن إفتتاح المسجد اليوم بعد إحلاله وتجديده على نفقة وزارة الأوقاف بتكلفة بلغت مليون جنية، لافتًا إلى أنه سيتم إفتتاح 7 مساجد خلال الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أنه تم إفتتاح وإحلال وتجديد 219 مسجدًا بالمحافظة منذ عام 2014 حتى عام 2020، بتكلفة تجاوزت 236 مليون جنيه.


وقال "الأنصاري" إن افتتاح عدد من المساجد بالمحافظة يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، لافتًا الى أنه سوف يتم تقنين أوضاع عدد من الكنائس بالمحافظة، مؤكدًا أن الدولة عازمة على الإستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات فى شتى القطاعات.

من جانبه، أشار وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إلى أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإفتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية .

وأضاف أن أعمال الإحلال والتجديد بمسجد الخليفة والمبنى على مساحة 383 متر، شملت تطوير المسجد وفرشه وإحلال وتجديد دورات المياه، موضحًا أن العمل استمر لمدة 15 شهرًا.
بتكلفة مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مسجد الخليفة بعد إحلاله وتجديده.. شاهد
بتكلفة مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مسجد الخليفة بعد إحلاله وتجديده.. شاهد
بتكلفة مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مسجد الخليفة بعد إحلاله وتجديده.. شاهد
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