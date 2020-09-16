بتكلفة مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مسجد الخليفة بعد إحلاله وتجديده.. شاهد

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مسجد الخليفة بشارع الورشة بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الاوقاف، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، والأهالي، وأدى المحافظ صلاة العصر بالمسجد.





وأوضح محافظ الفيوم أن إفتتاح المسجد اليوم بعد إحلاله وتجديده على نفقة وزارة الأوقاف بتكلفة بلغت مليون جنية، لافتًا إلى أنه سيتم إفتتاح 7 مساجد خلال الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أنه تم إفتتاح وإحلال وتجديد 219 مسجدًا بالمحافظة منذ عام 2014 حتى عام 2020، بتكلفة تجاوزت 236 مليون جنيه.