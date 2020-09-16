على الهواء مباشرة.. استجواب رئيس الوزراء البريطاني بمجلس العموم حول كورونا

لم تنف الحكومة البريطانية التقارير التي تفيد بأن حظر التجول يُدرس لإبطاء انتشار فيروس كورونا ولدى سؤال عن إجراء محتمل في لندن ، أكد متحدث باسم الحكومة "سنواصل إبقاء معدل الإرسال قيد المراجعة.





وقال: لقد قدمنا ​​قاعدة الستة لمحاولة الضغط على معدل الإرسال بالنظر إلى أنه ارتفع مؤخرًا" متابعا : ولكن كما قلت سنبقي تلك البيانات والأدلة العلمية قيد المراجعة.





وظهرت التقارير لأول مرة في مساء اليوم، نقلًا عن مدير وحدة الصحة العامة في لندن.





أما رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون فقد بدأ جلسته بالاعتراف بعدم وجود قدرة اختبار كافية، ويقول إنها ستصل إلى 500000 يوميًا بحلول نهاية أكتوبر المقبل.





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وقال إن الطلب "تسارع بشكل كبير" خلال الأسابيع القليلة الماضية - وهو ما يعتقده لأن الناس يسعون لإجراء الاختبارات حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم.





وأضاف أن وزير الصحة سيحدد الفئات ذات الأولوية لتلقي الفحوصات قريبًا.





ويقول جونسون أيضًا إن الحكومة تحاول "المستوى الأفضل" لحل المشكلات بالاختبار.





قال رئيس الحكومة البريطاني إنه سيكون هناك تحقيق في استجابة الحكومة للوباء - ولكن ليس في الوقت الحالي ، بسبب العمل على اختبار القدرات.





وطلب المحافظ وليام وراج من رئيس الوزراء البريطاني أن يوضح لماذا تتطلب الخدمة المدنية الإصلاح في استجوابه.





وردا على ذلك، قال جونسون: "أعتقد أنهم موظفون حكوميون رائعون وأعتقد أنهم يقدمون أشياء غير عادية كل يوم للجمهور البريطاني وكل مستوى من مستويات الحكومة.





وأضاف: أعتقد ، كما قلت في خطاب ألقاه في دودلي ، أعتقد أنه ربما هناك دروس نحتاج إلى استخلاصها من هذا ... ربما هناك بعض الأوقات عندما نحتاج إلى أشخاص ليكونوا قادرين على التحرك بشكل أسرع ، وسرعة المشروع هي أعتقد أن قيمة كبيرة لعمل الخدمة المدنية لدينا.





وتابع: بالتأكيد لن نخجل من الإصلاح حيثما كان ذلك ضروريًا.

السيد جونسون: "لجعل الناس يكسرون القواعد المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، والجلوس مرة أخرى في المسرح، تحتاج إلى اختبار مدى التدفق الناس على التجمعات التي نحن على وشك عودتها"

لكنه يضيف أن الاختبارات التي تخبرك ما إذا كنت مصابًا بالعدوى أم لا لا تزال اجرائها بالشكل الوافي "بعيد المنال"

وتابع: "العلم موجود تقريبًا، بمجرد أن نتمكن من القيام بذلك، يكون لديك إمكانية لعودة المسارح ونوادي كرة القدم ... لتكون امتنا قادرة على الانفتاح مرة أخرى"

وسأل رئيس اللجنة كيف يمكن للموسيقيين وفناني الأداء التمثيلي العودة إلى العمل من جديد في ظل تفشي كورونا.

ويريد جونسون منح الناس "تذكرة مجانية" لحضور الحفلات الحاشدة سواء غنائية ام تمثيلية، لتمييزهم على أنهم في مأمن من الفيروس.

وردا على سؤال من جوليان نايت عما إذا كانت المملكة المتحدة قادرة على تحمل إغلاق آخر، قال رئيس الوزراء إنه سيكون "من الخطأ تماما" فرض ذلك، متابعا: سنبذل قصارى جهدنا لمنع ذلك.

وتساءل ايضا: هل يمكننا تحمل تبعات الإغلاق؟ أشك كثيرًا في أن العواقب المالية لن تكون كارثية على الإطلاق.