أحمد شندي يكتب: نداء عاجل لوزير التعليم العالي

#استغاااااثة سريعة إلي رئيس جامعة سوهاج...

يااااااريس انا طالب تالتة ثانوى عندى نقص اطراف ومركب اطراف صناعية ومجموعى ناقص عن الطب حاجات بسيطة اتنين او تلاتة فى المية عن العام. مجموعى محصل الخاص حاصل علي 96.44 بالمئة وأنا نفسي طول عمرى ادخل كليات القمة كالطب عشان خاطرى ساعدونى وحققولى حلمى عشان خاطر ربنا ساعدنى. والرئيس السيسي هو جه ووعد ان ذوى الاحتياجات الخاصة ليهم منح دراسية فى نفس البلد . أنااااا ااااهو بترجاك تساعدنى انا محدش راضى يساعدنى ولا يقف جنبي انا نفسي توصلوا صوتى لأى حد من اللى هيقدروا يساعدونى انا من حقى اخد منحة مش هفضل مظلوم طول عمرى انا مش ناقص حاجة ولا متخلف ولا اقل من اى حد اخد منحة .أنا اولى بالمنحة انا اللى محتاج مش الناس السليمة .





يا ريس ساعدنى احنا المعاقين محتاجين مساعدة احنا اولى بالمنح دى.. أ نا مش مقتدر ماديا انى ادخل خاص انا واخويا ولا انى أتغرب .اخويا هو اللى بيحركنى .انا كل اللى طالبه منكم انا عايز منحة فى كلية خاصة فى نفس البلد انا واخويا هو برضه جايب زي مجموعى العالى عشان بس يكون معايا يساعدنى امشي واتحرك .









يا جماعة انا عملت كل اللى عليا عشان أجيب مجموع عالى وأدخلها بمجهودى عشان اعرف ادخل الكلية اللى نفسي فيها اللى انا واثق من انى هقدر ابقي حاجة ..أ نا مش طالب منكم فلوس ولا مساعدة انا عايز منحة ليا ولأخويا فى جامعة خاصة فى نفس البلد عشان اكون جنب اهلى لو وقعت او حصلى حاجة الاقى حد جنبي .

الاسم: يسي ماهر جابر جاد

التليفون: 01110233624

01550632407 "









فقد استغاث الطالب برئيس جامعة سوهاج ولكن نوجه الاستغاثة لوزير التعليم العالي فمن حق المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة ان يلقوا نصيبا من المنح من اجل تحقيق احلامهم، فمساندتهم تعني دعما نفسيا واجتماعيا، فهم فاعلون ومتفوقون لا يقلون عن أى من الاصحاء الملتحقين بكليات القمة، ويجب تخصيص عدد جيد من المنح الدراسية حتى يستمروا في مسيرة التفوق والارادة. ان الارادة التي يمتلكها يسي هي أكبر ضامن لاستحقاقه منحة بإحدى كليات الطب.









أتمنى ان تلقى استغاثة يسي استجابة وأن تصل تلك الرسالة لوزير التعليم العالي، فدعم طموح واحلام اوﻻدنا من ذوي اﻻحتياجات الخاصة امانة في أعناقنا جميعا.