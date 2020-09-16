الداخلية في يوم .. خدمات جديدة على موقع بوابة مرور مصر.. حملات مكبرة على حائزي الأسلحة النارية.. ضبط مصنع استروكس في الجيزة

الداخلية تقدم خدمات جديدة على بوابة مرور مصر

ضبط شقيقين يصنعان الاستروكس بالجيزة

ضبط شخصين يتاجران فى الحشيش بالسويس

ضبط اسلحة نارية فى حملة امنية باسيوط









قدمت وزارة الداخلية عددا من الخدمات عن طريق القنوات الإلكترونية لمختلف طالبيها والسداد إلكترونيًا للمبالغ المستحقة عن تلك الخدمات بطرق ووسائل مختلفة بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يستطيعون الحصول على الخدمات المرورية دون عناء الانتقال لوحدات المرور لسداد رسوم تلك الخدمات.









تشمل المرحلة الأولى الخدمات الآتية:





تجديد رخص تسيير المركبات الملاكى حتى (2030 سى سى).





إصدار بدل فاقد، تالف لرخصة تسيير مركبة ملاكى .





إصدار بدل فاقد ، تالف لرخصة قيادة مركبة.





خدمة الإستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير التى يستخدمها المواطن لدى شراء مركبة .





يتم تقديم تلك الخدمات من خلال (بوابة مرور مصر) التابعة لوزارة الداخلية ، والتى يمكن الولوج إليها من خلال رابط الموقع الإلكترونى التالى : (www.moi.gov.eg) ، حيثُ يتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن تلك الخدمات عبر بوابة مرور مصر باستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء (إئتمانية -مسبوقة الدفع - كروت الخصم المباشر) ويتيح الدفع الإلكترونى العديد من المميزات وهى:









إتاحة دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات المرورية دون الإنتقال لوحدات المرور لسداد الرسوم .





سداد المبالغ المطلوبة فقط والرجوع إلى ما تم سداده من معاملات سابقة إلكترونيًا.





الإعفاء من الرسوم الإضافية التى تبلغ 5% على السداد النقدى للخدمات الحكومية والمفروضة بقرار وزير المالية بما يحقق ميزة مالية للمواطنين .





إمكانية مراجعة مدفوعات تلك الخدمات عن طريق البنك المصدر لبطاقة الدفع .





وفى حالات وجوب التوجه إلى وحدة التراخيص (كالحالات التى تتطلب فحص فنى) فإن السداد الإلكترونى يساعد فى اختصار الإجراءات داخل الوحدة وبالتالى إختصار زمن أداء الخدمة وكذا تقليل عدد مرات التواجد بوحدات المرور ، بما يعزز الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين .





فضلًا عن إمكانية تجديد رخص تسيير المركبات عن طريق قنوات فورى للسداد الإلكترونى.





ومن ناحية اخرى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 23 كيلو من مخدرى الأستروكس والشادو وأدوات تصنيعها بالجيزة.





أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة قيام (شقيقين، مقيمان بدائرة قسم شرطة باب الشعرية "لهما معلومات جنائية") بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال تصنيع مخدرى (الأستروكس- الشادو ) والإتجار فيهما، متخذان من شقة مستأجرة بدائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وترويجهما بإستخدام سيارة مملوكة لأحدهما.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والسيارة حال ترددهما على الشقة المشار إليها.. وبتفتيش الشقة عثر على (18,600 كيلو جرام من مخدر الأستروكس - 5,100 كيلو جرام لمخدر الشادو - 3كيلو جرام تبغ سجائر- مبلغ مالى – جركن معبأ بمادة التنر - هاتفى محمول- 3 ميزان حساس- أدوات تصنيع " أكياس، أوانى بلاستيك").









بمواجهتهما أكد ما جاء بالتحريات ، وأقرا بقيامهما بتصنيع المواد المخدرة "الأستروكس ، الشادو" ، مستخدمان مستلزمات الإنتاج المضبوطة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم ، والهاتفين لتسهيل ترويجها على عملائهما.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.





تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط (15 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول) بحوزة شخصين (حلاق ، عاطل "لهما معلومات جنائية" ومقيمان بدائرة القسم ) لقيامهما بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة القسم محل سكنهم مسرحًا لترويج المواد المخدرة .





بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة .





كما تمكنت قوة أمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من ضبط ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول ).. بحوزة أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا) .. حال قيادته إحدى السيارات .









بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بعملائه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتى من بينها جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط حائزيها.





ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 6 قطع سلاح نارى عبارة عن "بنادق آلية" بحوزة 6 متهمين، فى حملة أمنية مكبرة قام بها قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لاستهداف طرفى مشاجرة من أفراد عائلتين بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط، لوجود خلافات بينهما على قطعة أرض صحراوية بالقرية محل سكنهم.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى استهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، خاصةً أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية.