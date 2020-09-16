رعب في السماء.. طائرة ركاب تستنفر مطارات إيران بعد هبوطها اضطراريًا مرتين

في واقعة غريبة، قامت طائرة ركاب إيرانية بعملية هبوط لمرتين، في أجواء العاصمة الإيرانية طهران، وفق ماذكرت شبكة آر تي.





قالت آر تي، إن الطائرة من طراز "إيرباص 320"، وتتبع شركة "معراج" للخطوط الجوية الإيرانية.





وقامت الطائرة بهبوطين اضطراريين متتاليين، في مطار مهرآباد الداخلي.





وذكرت الشركة أن الرحلة رقم 2892 "بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار مهرآباد نحو مدينة كرمانشاه غرب البلاد، واجهت نقصا فنيا، في أنظمة الهيدروليك، مما اضطرها إلى العودة إلى المطار في طهران، للهبوط اضطراريا".





وبعدما هبطت الطائرة بسبب العطل الفني، تمكنت الطائرة من الإقلاع مرة أخرى، إلا أن المفاجأة حدثت و هبطت الطائرة مرة أخرى ، بعد قليل من إقلاعها.





وهذا ما أدى إلى حالة من الاستنفار في المطار وإغلاق مدرج كامل تحسبا لأي طوارئ.





وهبطت الطائرة بسلام، للمرة الثانية، وعندها هبط الركاب لإستقلال طائرة أخرى، لدراسة ما في الطائرة من أعطال.





وفي عام 2015، وقعت طهران عقود لشراء 200 طائرة ركاب، لكنها لم تتمكن من استلام سوى 16 طائرة، بسبب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 وإلغاء عقود بيع الطائرات إلى إيران من جانب الشركات التي تعاقدت معها.







