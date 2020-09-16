برلمانى: المصريون ضربوا أروع الأمثلة في الحفاظ على الدولة بجميع مؤسساتها

وجه النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر التحية والتقدير الى الرئيس على تكليفاته الواضحة للحكومة خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعددا من الجامعات الأهلية الأخرى، ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالعمل على تحسين أجور المعلمين.





وطالب " الشريف " فى بيان له اصدره اليوم من الحكومة وضع خطة عاجلة لتنفيذ هذا التكليف الرئاسى قبيل بدء العام الدراسى مشيدا بحرص الرئيس السيسى على معرفة كافة الأمور التي استعرضها كل من وزيرى التعليم العالي والتربية والتعليم، فيما يتعلق بالعام الدراسي الجديد، والتحول الكبير نحو التعليم الإليكتروني والرقمي وفقا لمنظومات تعليمية حديثة.





كما اشاد النائب أحمد حلمى الشريف برؤية الرئيس السيسى حول الاهداف الشيطانية والخبيثة من قوى الشر والظلام والارهاب لتدمير الوطن، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الشائعات التي تطلقها الجماعات الإرهابية مؤكدا ان مواجهة الشائعات أصبحت مسئولية المواطنين جميعا.



