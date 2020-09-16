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مدحت العدل: الجماعات الإرهابية يحصلون على أموال لتدمير مصر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:59 م
مدحت العدل
مدحت العدل
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البهي عمرو
قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، إن جماعات الشر تريد خراب مصر، وأن هناك ميزانية مفتوحة لعمل ذلك، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ذلك اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن المواطنين عليهم قراءة التاريخ، و الإعلام عليه دور مهم فى توضيح الحقيقة لـ المواطنين، ويكشفون تاريخ الإخوان.

ولفت إلى أن الجماعات الإرهابية يحصلون على أموال لتدمير مصر ولا يملون من هذا، معلقًا " ده أكل عيشهم وهم مستمرين فى ذلك".
وأشار إلى أن القوى المضادة لمصر تريد الخراب،وعدم التقدم لمصر.

وأوضح أن قنوات الشر تهاجم مصر وعلى الإعلام المصري الرد عليه، وأقسم بالله أن ما تم فى عهد السيسي لم يتم فى 50 عامًا ماضي.

وتابع : الرئيس السيسي يحب مصر ويعمل ليلا ونهار، لانه يعلم أنه سيسأل عن ذلك أمام الله".

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