مدرب الزمالك يعتذر عن استكمال مشواره مع الفريق بعد رحيل كارتيرون

قدم أمير عبد العزيز مدرب فريق الزمالك، اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق الأبيض، خلال المرحلة المقبلة، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الأبيض.
وكشف مصدر داخل النادي، أن أمير عبدالعزيز قدم الاعتذار، عن الاستمرار الفترة المقبلة، مع الفريق الأول، بدون أسباب واضحة، مؤكدا أنه لديه أسباب خاصة.
وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أمس الرحيل عن النادي دون أي سبب واضح بعدما جدد عقده مع الفريق لموسم مقبل منذ شهرين ، وقام بدفع الشرط الجزائي وقدره 250 ألف دولار وغادر الي فرنسا اليوم.
وعلم صدي البلد ، ان الاسماء المرشحة لنادي الزمالك خلفا للفرنسي كارتيرون، الأرجنتيني هيكتور كوبر
المدير الفني لمنتخب مصر السابق، والأمريكي بوب برادلي مدرب منتخب مصر السابق أيضا.
ودخل ايضا داخل دائرة المرشحين ، البرتغالي فيريرا
، وأجيري الذي قاد منتخب منتخب مصر الي كأس العالم.
أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
، إدارة القلعة البيضاء باعتذاره بشكل رسمي عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق.
وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك، أمس الثلاثاء واعتذر خلالها عن الاستمرار مع تدريب الزمالك بشكل رسمي.