مدرب الزمالك يعتذر عن استكمال مشواره مع الفريق بعد رحيل كارتيرون

قدم أمير عبد العزيز مدرب فريق الزمالك، اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق الأبيض، خلال المرحلة المقبلة، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الأبيض.





وكشف مصدر داخل النادي، أن أمير عبدالعزيز قدم الاعتذار، عن الاستمرار الفترة المقبلة، مع الفريق الأول، بدون أسباب واضحة، مؤكدا أنه لديه أسباب خاصة.





وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أمس الرحيل عن النادي دون أي سبب واضح بعدما جدد عقده مع الفريق لموسم مقبل منذ شهرين ، وقام بدفع الشرط الجزائي وقدره 250 ألف دولار وغادر الي فرنسا اليوم.



