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حوادث

قانوني: السجن من 5 سنوات حتى المؤبد ينتظر أحمد وزينب في ترويع طفلتهما

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:27 م
أحمد وزينب
أحمد وزينب
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اسلام مقلد
تباشر جهات التحقيق، عملها مع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بالتحقيق في اتهامهما بترهيب طفلتهما في مقطع فيديو عبر يوتيوب.

وأنكر أحمد حسن وزينب جميع الاتهامات الموجهة لهما، مؤكدين أن التصوير كان من أجل عمل ذكريات لهما وليس تحقيق أي أرباح.

وأضافا أنهما يتربحان من يوتيوب من قبل ولادة نجلتهما، وأنهما لم يتعمدا ظهورها لتحقيق أي أرباح.

وكانت جهات التحقيق، قد استمعت لأقوال الإخصائي الاجتماعي بوزارة التضامن في بلاغ مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.

وقال أخصائي الأمومة والطفولة، إن أحمد حسن وزوجته أرهبا ابنتهما الصغيرة وأنهما يستغلان الطفلة في التربح من ورائها بنشر فيديوهات مسيئة لها، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعرضا حياة طفلتهما للخطر ولكن هناك بلاغا آخر تقدم به مجلس الأمومة والطفولة ضد  اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر في فيديو آخر.

وقال أيمن محفوظ المحامي إن تصرفات اليوتيوبر أحمد وزينب تعدت كل الاوصاف التي يمكن ان توصف بها افعالهم بالمتاجره بالبراءه في طفلتهما من اجل المال والشهره ، وذلك لم يكن التصرف الاول في حياتهما والمتاجره بكل حدث في حياتهما وباوضاع أثارت غضب الجميع واستغلال لطفلتهما منذ ان كانت جنين وحتي ولادتها.

وأضاف محفوظ فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن جرائم الاهمال اقل الجرائم التي ارتكباها في حق طفلتهما ولكن استغلال الطفل وتعريض حياتها للخطر هو الجرم التي يتستحقان عليها عقوبه الحبس والغرامه.

وأكد أن الدستور المصري يلزم الدوله بكافة مؤسساتها بحمايه الطفل ومنع اي انتهاك او منع مكتسابات الطفوله وبالطبع اي جريمه تقع علي الطفل تكون بعقوبه مضاعفه طبقا لنص الماده 116 من قانون الطفل.

وأضاف أن جريمه استغلال الاطفال التي تنتهجها عائله احمد وزينب مجرمه طبقا لنص  المادة (291) من قانون العقوبات من يحظر استغلال الاطفال تجاريا بهدف الربح وتكون العقوبه السجن المشدد لمدة 5 سنوات وكذلك العقوبه المقررة في قانون الاتجار بالبشر طبقا لنص الماده 64 والتي تصل فيها العقوبه من السجن المشدد حتي تصل الي السجن المؤبد في تجريم كافه صور استغلال الاطفال بقصد التربح او كان الجاني ممن له سلطه علي الطفل ولا سيما ان يكون الوالدين هما مرتكبي الجريمه او اصابة الطفل بمرض نفسي او بدني وتلك نتيجه محتومه لتلك التصرفات ضد طفله بريئه.

وأكد أن تلك النصوص جاءت لحمايه كافه صور استغلال الاطفال وذلك حمايه لهم من اي استغلال تجاري لهم بقصد الربح، ومما لاشك فيه ان علينا جميعا ان نتصدي لتلك الافكار الشاذه التي تتاجر بالطفوله والتنكيل بالطفل من اجل مكسب وهمي يتكون من مجموعه مشاهدات او مكسب مادي رخيص والنتيجه تكون طفل مشوه نفسيا ومصاب بامراض عضال ولعل خبر القبض علي احمد وزينب يكون بمثابه رسالة وانذار لكل ن يفكر في مثل هذا النهج الضار بصحه ونفسيه الطفل.

وكان رجال المباحث بالقاهرة قد تمكنوا من ضبط المتهمين بناء على إذن من النيابة بعد تقديم المجلس القومى للأمومة والطفولة بلاغا ضد أحمد حسن وزوجته بنشر فيديوهات واستغلال طفلتهما، تم القبض عليهما بالقرب من الدائرى بدائرة قسم البساتين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
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