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ديني

كواليس سير العملية التعليمية بالأزهر الشريف في العام الدراسي الجديد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:49 م
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
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محمد شحتة
كشف مصدر بالأزهر الشريف، عن كواليس سير العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد 2020-2021.

وقال المصدر لصدي البلد، ان هناك دراسة لعدة سيناريوهات عن كيفية الحضور في العام الجديد، منوها أنه من الممكن أن تكون بعض المعاهد حضورها خمسة أيام وهنا سوف تدرس المنهج كاملا

وذكر ان من يحضر ثلاثة أيام يخفف عليه المنهج، فيشرح له جزء في المعهد بالإضافة إلى الأنشطة ويحصل على جزء إلكترونيا عبر القنوات التعليمية وشبكة الانترنت
وأضاف ان وزارة التربية والتعليم، توفر المقررات للمرحلة الإبتدائية بشكل كامل علي المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية ومن الممكن أن يستعين الطالب الأزهري بهذه الشروحات. 

وأشار إلى أن الأزهر سيقوم بتوفير المقررات الكترونيا عبر قناة الأزهر على اليوتيوب وكذلك منصات التواصل بين المعهد والطلاب وذلك فيما يخص المواد الشرعية والعربية للمرحلة الإعدادية أما الجانب الثقافي سيكون متوفرا لدى وزارة التربية والتعليم ويمكن للطالب الاستفادة منه بإشرف أساتذته
وأوضح انه تم إنهاء المناهج التفاعلية للصف الأول والثاني الثانوي بشكل كامل.
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