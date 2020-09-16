مصرع طفلة غرقا بمياه البحر الصغير في الدقهلية

لقيت طفلة مصرعها غرقا بإحدى الترع في الدقهلية.



ورد اخطارا لمديرية أمن الدقهلية من ادارة النجدة يفيد بالعثور على جثة حبيبه شعبان عبد اللطيف ٦ اعوام غرقا بمياه البحر الصغير بميت سلسيل.



تم انتشال الجثة بواسطة الاهالى والانقاذ النهرى، وتم نقلها الى مستشفى ميت سلسيل المركزي.



ورد تقرير مفتش الصحة بان الوفاة ناتجه عن اسفسيكا الغرق ولا توجد شبهه جنائية.



وحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابه العامه.