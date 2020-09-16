نشأت الديهي يعلن عن بشرى سارة للمرأة العاملة | شاهد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقليل أيام العمل للمرأة العاملة التي لديها أبناء فى المدارس.





وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة اليوم بسرعة البت في دراسة كيفية رفع مستوي معيشة المعلمين خلال هذه المرحلة.





وتابع الديهي أن البشرى الثالثة للشباب الذي يمتكلون إمكانيات رقمية وتقنية وتكنولوجية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بتوفير مِنح لهؤلاء الشباب حتى ولو أنه سيكلف الشاب الواحد 100 ألف جنيه على الدولة.





وأوضح نشأت الديهي أن التوجيه الرئاسي أن يوجه الرئيس شخصيا بتنفيذ أمر معين ويقوم المعنيون بدراسة الأمر وعرض الدراسات على الرئيس لكي يتم تنفيذها فى أقرب وقت.





وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسائل للشعب المصري هذه الرسائل كانت عبارة عن مصارحة رئاسية معتادة من الرئيس السيسي، قائلا "أنا راهنت وكان رهاني على وعيكم وعلى دعمكم..استمروا فيما انتم فيه".